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Леброн Джеймс считает, что «Бостон» приобрёл одного из игроков за пакет чипсов Lay’s

Леброн Джеймс считает, что «Бостон» приобрёл одного из игроков за пакет чипсов Lay’s
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Форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил переход разыгрывающего Джру Холидэя из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Бостон Селтикс».

“Приобретения Порзингиса и Холидэя помогли команде. Джру вообще взяли за пакет чипсов Lay’s», — сказал Джеймс на подкасте Mind The Game.

Напомним, «Бостон Селтикс» обменяли Джру Холидэя из клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джру Холидэй принял участие в 61 матче, набирая в среднем за игру 12,8 очка, совершая 5,4 подбора и отдавая 4,9 результативной передачи. «Бостон» в данный момент возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата.

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