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ПБК ЦСКА отреагировал на новость о смерти Василия Уткина

ПБК ЦСКА отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
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Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА отреагировала на новость о смерти известного спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Ушёл из жизни великий спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. ПБК ЦСКА выражает соболезнования родным, близким и друзьям Василия», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

СМИ сообщали, что Уткин мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

Василий Уткин стал известным в середине 90-х как футбольный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий передачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Василий Уткин занимал пост главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём собственном канале в YouTube.

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