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Лука Дончич отдал невероятную результативную передачу со своей половины

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 38:30 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий, лидер «Далласа» Лука Дончич на старте игры стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу через всю площадку на лёгкого форварда Деррика Джонса-младшего. По итогам эпизода счёт стал 14:7 в пользу «Маверикс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 25-летний словенский баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 34,4 очка, 9,7 результативной передачи и девять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 38. На данный момент «бродяги» занимают седьмое место на Западе (39-29).