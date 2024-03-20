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Лука Дончич отдал невероятную результативную передачу со своей половины

Лука Дончич отдал невероятную результативную передачу со своей половины
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 38:30 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Перерыв
56 : 65
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Брэнэм, Васселл, Барлоу, Шампани, Джонс, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис

Разыгрывающий, лидер «Далласа» Лука Дончич на старте игры стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу через всю площадку на лёгкого форварда Деррика Джонса-младшего. По итогам эпизода счёт стал 14:7 в пользу «Маверикс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 25-летний словенский баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 34,4 очка, 9,7 результативной передачи и девять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 38. На данный момент «бродяги» занимают седьмое место на Западе (39-29).

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