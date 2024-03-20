Йокич сильно удивился поступку Эдвардса, оставившего его открытым при исполнении броска

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 87:84 в пользу гостевой команды.

В концовке второй четверти произошёл забавный эпизод, во время которого атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс оставил открытым центрового соперника Николу Йокичу, когда тот исполнял трёхочковый бросок. После попадания Йокич сильно удивился решением Эдвардса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич принял участие в 66 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, 12,2 подбора и 9,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,1, трёхочковых — 34,6. На данный момент «Денвер» занимает третье место на Западе (47-21).