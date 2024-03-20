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Йокич сильно удивился поступку Эдвардса, оставившего его открытым при исполнении броска

Йокич сильно удивился поступку Эдвардса, оставившего его открытым при исполнении броска
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 87:84 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
4-я четверть
88 : 89
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Маклафлин, Мур, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Никс, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон

В концовке второй четверти произошёл забавный эпизод, во время которого атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс оставил открытым центрового соперника Николу Йокичу, когда тот исполнял трёхочковый бросок. После попадания Йокич сильно удивился решением Эдвардса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич принял участие в 66 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, 12,2 подбора и 9,1 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,1, трёхочковых — 34,6. На данный момент «Денвер» занимает третье место на Западе (47-21).

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