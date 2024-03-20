Эмил Райкович: игра «Енисея» стала неожиданностью для соперников в начале сезона

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался в преддверии очередного матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоится сегодня, 20 марта, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 20 марта 2024, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Енисей Красноярский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«Игра «Енисея» стала неожиданностью для соперников в начале сезона, но сейчас, думаю, все привыкли считать их одной из лучших команд лиги. Мы это прекрасно знаем, потому что обе встречи первого этапа оказались очень сложными для нас», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что на данный момент армейцы располагаются на втором месте группы А, имея в своём распоряжении 24 победы при семи поражениях. Красноярцы, в свою очередь, находятся на шестом месте группы А с 16 победами при 15 поражениях.