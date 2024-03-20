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Эмил Райкович: игра «Енисея» стала неожиданностью для соперников в начале сезона

Эмил Райкович: игра «Енисея» стала неожиданностью для соперников в начале сезона
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался в преддверии очередного матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоится сегодня, 20 марта, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра «Енисея» стала неожиданностью для соперников в начале сезона, но сейчас, думаю, все привыкли считать их одной из лучших команд лиги. Мы это прекрасно знаем, потому что обе встречи первого этапа оказались очень сложными для нас», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что на данный момент армейцы располагаются на втором месте группы А, имея в своём распоряжении 24 победы при семи поражениях. Красноярцы, в свою очередь, находятся на шестом месте группы А с 16 победами при 15 поражениях.

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