Чемпион НБА назвал необычный способ, с помощью которого справлялся с нервами перед играми

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом рассказал, как справлялся с нервным напряжением перед играми.

«Раньше я всегда мастурбировал. Делал это дома, в кроватке», — сказал Одом на канале The LADE Show в YouTube.

За время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации, помимо «Лейкерс», Ламар играл за такие команды, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В 2011 году получил приз лучшему шестому игроку лиги.

Ранее Одом рассказал, как во время поездки на командном автобусе легендарный игрок «озёрников» Коби Брайант сделал очень смелое заявление, связанное с прославленным баскетболистом Майклом Джорданом.