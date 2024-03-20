Морис Ндур: поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить

Тяжёлый форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Морис Ндур поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой», который состоится сегодня, 20 марта, в 19:30 мск.
«Готовность к игре? Я определённо готов. Поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить, потому что исход того матча был полностью в наших руках, но в заключительные минуты мы выпустили ситуацию из-под контроля. Так что теперь в матче с «Пармой» мы чувствуем особенно сильную потребность в победе.
Матч будет сложным: у соперника хороший состав, они здорово взаимодействуют. Но исход игры будет зависеть только от нас, от того, насколько хорошо мы будем обороняться и сможем ли сохранить концентрацию до конца», — приводит слова Ндура официальный сайт «Локомотива-Кубань».