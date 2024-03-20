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Морис Ндур: поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить

Морис Ндур: поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить
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Тяжёлый форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Морис Ндур поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой», который состоится сегодня, 20 марта, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовность к игре? Я определённо готов. Поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить, потому что исход того матча был полностью в наших руках, но в заключительные минуты мы выпустили ситуацию из-под контроля. Так что теперь в матче с «Пармой» мы чувствуем особенно сильную потребность в победе.

Матч будет сложным: у соперника хороший состав, они здорово взаимодействуют. Но исход игры будет зависеть только от нас, от того, насколько хорошо мы будем обороняться и сможем ли сохранить концентрацию до конца», — приводит слова Ндура официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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