Морис Ндур: поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить

Тяжёлый форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Морис Ндур поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой», который состоится сегодня, 20 марта, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 20 марта 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«Готовность к игре? Я определённо готов. Поражение от ЦСКА было пилюлей, которую непросто проглотить, потому что исход того матча был полностью в наших руках, но в заключительные минуты мы выпустили ситуацию из-под контроля. Так что теперь в матче с «Пармой» мы чувствуем особенно сильную потребность в победе.

Матч будет сложным: у соперника хороший состав, они здорово взаимодействуют. Но исход игры будет зависеть только от нас, от того, насколько хорошо мы будем обороняться и сможем ли сохранить концентрацию до конца», — приводит слова Ндура официальный сайт «Локомотива-Кубань».