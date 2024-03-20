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Майкл Джордан назвал молодого баскетболиста, который напоминает ему его самого

Майкл Джордан назвал молодого баскетболиста, который напоминает ему его самого
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан рассказал, что видит сходства в игре 22-летнего атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса со своими выступлениями.

«Сегодня я обратился к величайшему среди величайших – Майклу Джордану. И Джордан сказал, что между ним и Эдвардсом есть сходство. Он согласился с этим мнением. Если уж Джордан говорит, что есть сходства, то они действительно есть», — сказал журналист Крис Бруссард в эфире передачи First Things First.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс к настоящему моменту принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 26,7 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 передачи.

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