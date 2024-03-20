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Глава Федерации баскетбола Франции отреагировал на то, что Эмбиид представит США на ОИ

Глава Федерации баскетбола Франции отреагировал на то, что Эмбиид представит США на ОИ
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Глава Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сют прокомментировал решение звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джоэла Эмбиида представлять США на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Кто сможет победить команду США с ним? Да бросьте, никто. Для него это простой способ завоевать олимпийскую медаль», — приводит слова Сюта издание The Athletic.

Джоэлю Эмбииду 29 лет. Уроженец Камеруна дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2014 году и всю карьеру провёл за «Филадельфию Сиксерс». В 2023 году Эмбиид был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам сезона. Также игрок семь раз становился участником Матча всех звёзд НБА (2018-2024).

Ранее стало известно, что Эмбиид вернулся к тренировкам после травмы колена.

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