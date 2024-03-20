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«Локомотив-Кубань» в упорном матче Единой лиги одолел «Парму»

«Локомотив-Кубань» в упорном матче Единой лиги одолел «Парму»
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В Краснодаре завершился матч группового этапа Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» из Перми. Победу со счётом 89:85 одержал «Локомотив».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джейлен Бэрфорд, набравший 19 очков, 15 очков на счету ещё одного представителя США Окаро Уайта. В составе «Пармы» отличился американский разыгрывающий Айзея Риз, набравший 22 очка, 14 очков записал на свой счёт Би Джей Джонсон.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Уайт - 15, Акун-Пёрселл - 12, Емченко - 11, Мартюк - 9, Елатонцев - 7, Щербенев - 5, Темиров - 4, Узинский - 4, Ндур - 3, Квитковских, Ведищев
Парма: Риз - 22, Джонсон - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 12, Ильницкий - 10, Соломон - 8, Платунов - 6, Перевалов, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт во вторник, 26 марта, и встретится с казанским УНИКСОМ. «Парма» в воскресенье, 24 марта, сыграет с «Енисеем» из Красноярска. Действующим лидером в группе «А» является УНИКС.

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