«Локомотив-Кубань» в упорном матче Единой лиги одолел «Парму»

В Краснодаре завершился матч группового этапа Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» из Перми. Победу со счётом 89:85 одержал «Локомотив».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джейлен Бэрфорд, набравший 19 очков, 15 очков на счету ещё одного представителя США Окаро Уайта. В составе «Пармы» отличился американский разыгрывающий Айзея Риз, набравший 22 очка, 14 очков записал на свой счёт Би Джей Джонсон.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт во вторник, 26 марта, и встретится с казанским УНИКСОМ. «Парма» в воскресенье, 24 марта, сыграет с «Енисеем» из Красноярска. Действующим лидером в группе «А» является УНИКС.