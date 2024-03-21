Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 21 марта

В четверг, 21 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно четыре матча. В одно время начнутся сразу два матча: «Астана» — «Уралмаш» и «Автодор» — «Самара». Затем встречу проведут УНИКС и «Зенит». А заключительной игрой станет встреча между командами МБА и «Руна».
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» — пятое место группы «Б»; «Уралмаш» — первое место группы «Б».
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» — третье место группы «Б»; «Самара» — второе место группы «Б».
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: УНИКС — первое место группы «А»; «Зенит» — третье место группы «А».
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: МБА — шестое место группы «Б»; «Руна» — четвёртое место группы «Б».
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