Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 21 марта

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В четверг, 21 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно четыре матча. В одно время начнутся сразу два матча: «Астана» — «Уралмаш» и «Автодор» — «Самара». Затем встречу проведут УНИКС и «Зенит». А заключительной игрой станет встреча между командами МБА и «Руна».

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Астана» — пятое место группы «Б»; «Уралмаш» — первое место группы «Б».

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Автодор» — третье место группы «Б»; «Самара» — второе место группы «Б».

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: УНИКС — первое место группы «А»; «Зенит» — третье место группы «А».

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК МБА Москва Не начался Руна Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: МБА — шестое место группы «Б»; «Руна» — четвёртое место группы «Б».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Зенит».