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Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 21 марта

Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 21 марта
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В четверг, 21 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно четыре матча. В одно время начнутся сразу два матча: «Астана» — «Уралмаш» и «Автодор» — «Самара». Затем встречу проведут УНИКС и «Зенит». А заключительной игрой станет встреча между командами МБА и «Руна».

Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Астана» — пятое место группы «Б»; «Уралмаш» — первое место группы «Б».

Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» — третье место группы «Б»; «Самара» — второе место группы «Б».

Единая лига ВТБ . Группа А
21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: УНИКС — первое место группы «А»; «Зенит» — третье место группы «А».

Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: МБА — шестое место группы «Б»; «Руна» — четвёртое место группы «Б».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Зенит».
Следить за матчем:
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