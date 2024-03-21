Домантас Сабонис установил исторический рекорд в НБА

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установил рекорд лиги.

Он стал первым игроком более чем за 50 лет, кому удалось оформить 64 дабл-дабла и 24 трипл-дабла за один сезон в НБА.

Напомним, Домантас был выбран на драфте НБА в 2016 году в первом раунде под общим 11-м номером «Орландо Мэджик». Однако в тот же день он и ещё несколько игроков были обменяны в «Оклахома-Сити Тандер». В общей сложности к настоящему моменту Сабонис принял участие в 67 играх, в которых в среднем набирал 20 очков, совершал 13,7 подбора и отдавал 8,4 передачи. В следующем туре «Сакраменто» предстоит провести матч с «Вашингтон Уизардс». Игра состоится завтра, 22 марта.