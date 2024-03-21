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«Вспомнят с ужасом». Знаменитый игрок на ставках предупредил НБА о серьёзных последствиях

«Вспомнят с ужасом». Знаменитый игрок на ставках предупредил НБА о серьёзных последствиях
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Бывший профессиональный игрок на ставках Харалабос Вулгарис, который впоследствии работал в качестве директора по количественным исследованиям и развитию в клубе НБА «Даллас Маверикс», предупредил НБА из-за планов добавить линию ставок-онлайн в NBA League Pass.

«Это великолепно. Уверен, всем понравится, пока все эти юные фанаты, у которых лобные доли ещё не совсем сформированы, не разорятся. Честно говоря, НБА будет с ужасом оглядываться назад. Некоторые люди приходят на игры со своими маленькими детьми и не хотят, чтобы они увлекались азартными играми в раннем возрасте. У меня это сработало, у 99% людей не получится, я вам обещаю», — написал Вулгарис на своей странице в социальных сетях.

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