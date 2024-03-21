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Экс-игрок НФЛ, выбирая между Джорданом и Леброном, назвал другого баскетболиста

Экс-игрок НФЛ, выбирая между Джорданом и Леброном, назвал другого баскетболиста
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Бывший квотербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Кливленд Браунс» Джонни Мэнзел ответил на вопрос по поводу величайшего игрока НБА всех времён.

«Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Можно я выберу Коби? Мне нравится менталитет Мамбы, это как раз то, что мне нужно», — сказал Мэнзел в эфире Fanduel TV.

Напомним, Коби Брайант всю карьеру (1996–2016) выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд лиги. Кроме того, Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе национальной команды США. Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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