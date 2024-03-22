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«Это слишком». Главный тренер «Кливленда» рассказал об угрозах от игроков на ставках

«Это слишком». Главный тренер «Кливленда» рассказал об угрозах от игроков на ставках
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Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Джей Би Бикерстафф высказался об отрицательных сторонах, с которыми могут столкнуться люди, делающие ставки.

«Это создаёт дополнительное давление. Отвлекает от игры… Поэтому, мне кажется, мы идём по очень тонкой грани, и нам следует быть предельно осторожными, защищая всех, кто в этом участвует», — сказал Бикерстафф на пресс-конференции.

Также главный тренер «Кливленда» рассказал, что его семья пострадала в прошлом сезоне, когда получила несколько сообщений с угрозами от игроков на ставках.

«Они нашли мой номер телефона и присылали сумасшедшие сообщения, в том числе упоминая детей. Так что это опасная игра и тонкая грань, по которой мы идём. Я понимаю деловую сторону этого вопроса. Но считаю, что это зашло слишком далеко».

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