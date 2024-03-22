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Владимир Гомельский рассказал, считает ли победу УНИКСа в матче с «Зенитом» закономерной

Владимир Гомельский рассказал, считает ли победу УНИКСа в матче с «Зенитом» закономерной
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС на домашней арене (90:91) победил «Зенит». Встреча завершилась в пользу подопечных Велимира Перасовича благодаря точному трёхочковому броску на последних секундах Луи Лабери.

«Встреча лидеров – это всегда интересно. Но что будет так интересно, я, честно говоря, не ожидал. Команды боролись с первой минуты и до последней. Я не считал, сколько раз менялся лидер в матче, но что больше 10, это абсолютно точно. Такие победы случайными не бывают. «Зенит» свой шанс не использовал, а УНИКС использовал. И поэтому я считаю, что победа закономерна. Не потому, что казанцы не первом месте. А просто везёт тому, кто везёт — сильнейшим. И в этом матче повезло казанской команде», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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