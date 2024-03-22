Евролига: расписание всех матчей 22 марта
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Сегодня, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 31-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 22 марта:
«Црвена Звезда» – «Виртус» Болонья (21:00);
«Монако» – «Валенсия» (21:00);
«Панатинаикос» – «Барселона» (22:15);
«Милан» – «Фенербахче» (22:30);
«Бавария» – «Маккаби» Тель-Авив (22:30).
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».
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