Евролига: расписание всех матчей 22 марта

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Сегодня, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 31-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 22 марта:

«Црвена Звезда» – «Виртус» Болонья (21:00);

«Монако» – «Валенсия» (21:00);

«Панатинаикос» – «Барселона» (22:15);

«Милан» – «Фенербахче» (22:30);

«Бавария» – «Маккаби» Тель-Авив (22:30).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Партизан» — «Реал Мадрид»:

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