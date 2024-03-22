Турнирные расклады в НБА на 22 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подойдёт к завершению регулярный чемпионат, а уже 20 апреля стартует раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами.

По правилам турнира первые шесть команд из каждой конференции получат прямую путёвку в плей-офф. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10 места, сыграют в турнире плей-ин (победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-ин пройдёт с 16 по 19 апреля).

На Западе участие в плей-офф к данному времени обеспечили следующие коллективы (в порядке места в таблице): «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз». На Востоке это «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:

первая пара: первый посев — восьмой посев;

вторая пара: четвёртый посев — пятый посев;

третья пара: третий посев — шестой посев;

четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.

Фото: nba.com

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.