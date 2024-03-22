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Вембаньяма — о баскетболе на ОИ-2024: если Франция не победит, это будет провал

Вембаньяма — о баскетболе на ОИ-2024: если Франция не победит, это будет провал
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о предстоящем участии в Олимпийских играх в Париже. Баскетбольная команда Франции попала в группу со сборными Германии, Японии, а также с победителем отборочного турнира в Латвии (Грузия, Филиппины, Латвия, Бразилия, Камерун, Черногория).

«У нас потенциальная группа-ловушка, даже если она кажется нам проходимой. Соединённые Штаты? Играть с командой в группе или полуфинале – одно и то же. Я нахожу оптимальным тот факт, что они собираются приехать в полном составе. Я предпочитаю играть с лучшими сборными каждой страны, а не только с двумя или тремя звёздами.

Если у меня будет шанс поехать на Олимпийские игры и мы не выиграем золото, это будет провал. Думаю, мы можем добиться большего», — сказал Вембаньяма во время общения с французскими журналистами.

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