Кевин Гарнетт считает, что НБА поступит глупо, если не сделает Энтони Эдвардса лицом лиги

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и экс-член команды «Миннесота Тимбервулвз» Кевин Гарнетт настаивает, что НБА должна сделать лицом лиги защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

Гарнетт давно хорошо высказывается об Эдвардсе в соцсетях и своём подкасте. Сейчас он активно продвигает Энтони как новое лицо лиги. Он выпустил серию публикаций с подборкой ярких моментов с Энтони Эдвардсом.

В одном из сообщений Гарнетт написал: «Да ладно, чувак… Бро, он натуральный… Лига, не тупи, надо принять нас в хорошие руки».

Также Гарнетт отмечает, что у Энтони Эдвардса есть всё, что нужно звёздному игроку. Он представляет угрозу как в нападении, так и в защите. В последнее время Эдвардс набирал в среднем 26,7 очка за игру, 5,4 подбора и 5,1 передачи при 58,1% точных бросков.

Ранее Кевин Гарнетт сравнил Эдвардса с молодым Майклом Джорданом. Но и сам Майкл недавно сказал, что видит сходства в игре 22-летнего защитника «Миннесоты» со своими выступлениями.