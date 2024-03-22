Аналитик НБА считает, что дуэт Джеймс — Дэвис нужно усилить третьим игроком

Известный аналитик НБА Джеймс Тимпф считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует найти третьего игрока для усиления пары Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Есть занятный разговор о Леброне и Энтони, потому что, с одной стороны, есть Дэвис, который получил кучу травм. Есть Леброн Джеймс, которому скоро 40 лет. И ваш успех, и ваша игра в регулярном сезоне, который состоит из 82 матчей, зависят только от усердной работы Леброна и Энтони.

Вам нужно либо окружить их парнями с высокой двигательной активностью, либо поставить их рядом с чрезвычайно одарённым нападающим. И это не Остин Ривз и не Д'Анджело Расселл. Если бы летом «Лейкерс» взяли Трея Янга, то они смогли бы полностью устранить эту проблему. В таком случае в течение всего сезона игра Трея смогла бы принести больше результатов, а также его нахождение в команде снизило бы физическую нагрузку с Леброна и Энтони», — приводит слова Джеймса портал Cold Wire.