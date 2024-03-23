Экс-игрок НБА Тим Томас подверг сомнению достижение Стива Нэша

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Томас выразил мнение, что экс-разыгрывающий «Финикс Санз» Стив Нэш незаслуженно получил титул «Самого ценного игрока» за сезон-2005/2006. По его мнению, легендарный Коби Брайант должен был стать «Самым ценным игроком» в том сезоне.

«Для Коби 2006 год был лучшим, мы это знаем. Но за кого мы голосуем? Я и вы, это верно. Так оно и есть. Но некоторым людям нравится видеть цифры, а не игроков», — приводит слова Томаса портал The Sports Rush.

Напомним, за сезон-2005/2006 Стив Нэш в среднем за игру набирал 18,8 очка, проводил 10,5 результативной передачи, а также делал 4,2 подбора. Коби Брайант, в свою очередь, набирал 35,4 очка, делал 5,3 подбора, проводил 4,5 результативной передачи, а также 1,8 перехвата в среднем за игру.