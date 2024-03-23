Марк Джексон рассказал, как он из-за Чарльза Баркли был на грани дисквалификации из НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Марк Джексон рассказал, как в начале карьеры он был на грани дисквалификации из лиги из-за трэш-тока Чарльза Баркли.

«Тогда я учился на втором курсе и играл за «‎Никс». Баркли играл за «‎Филадельфию Сиксерс». И мы сошлись на площадке. Я не прирождённый бомбардир, но во время той игры был один из тех дней, когда я был успешен на протяжении всей игры. Мы наконец-то побеждаем, уходим в раздевалку, и тут ко мне подбегает куча журналистов, спрашивают, что происходит. Оказывается, Чарльз Баркли сказал им, что мы заключили пари на эту игру (во время матча между «‎Никс» и «‎Сиксерс» Баркли и Джексон несколько раз вступали в диалог, оскорбляя друг друга, что дало повод Баркли рассказать репортёрам о том, что он договорился с Майком поставить на исход игры. — Прим. «‎Чемпионата»).

Потом спустя некоторое время мы уже сидели в офисе комиссионера НБА, и тот начинает: «‎В баскетболе нет ставок. Это недопустимо. Я вышвырну вас, ребята, из лиги. Как вы смеете, ребята, даже намекать на то, что вы делаете ставки?» Я говорю: «‎Для меня это только второй сезон в НБА, у меня нет таких денег». Он говорит: «‎Я скоро вернусь со своим решением». И после я просто остаюсь с мыслями о своём будущем», — приводит слова Джексона портал Fadeaway World.