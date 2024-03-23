Матч Суперлиги «Химки» — «Челбаскет» перенесён

Матч Суперлиги под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ) между командами «Химки» и «Челбаскет» должен был состояться в воскресенье, 24 марта. Однако пресс-служба клуба «Химки» объявила, что игра будет перенесена на неопределённый срок в связи с трагедией в Подмосковье.

«В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» матч Суперлиги «Химки» — «Челбаскет» не состоится», — сказано в пресс-релизе клуба.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.