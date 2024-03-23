«Осечка в Казахстане уже была». Карасёв высказался о предстоящей игре с «Астаной»

Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв высказался о предстоящей игре с казахстанской «Астаной».

«Астана» показывает, что и в усечённом составе способна выигрывать — как это было в матче против «Руны». Мы должны агрессивно сыграть в обороне и нападении, соперник довольно часто в последнее время использует зонную защиту, и нам нужно быть готовыми к этому. Казахстанская команда изменилась — ушёл Ройс Хэмм, сменился тренер, но глобальных перемен не произошло. Осечка в Казахстане у нас уже была, нужно сделать выводы и не повторить ошибок», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Напомним, матч «Астаны» и МБА запланирован на завтра, 24 марта, начало игры – в 13:00 мск.