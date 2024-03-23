Батлер – о поражении «Хит» в матче с «Пеликанс»: мы по-прежнему лучшая команда

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» американский форвард Джимми Батлер прокомментировал поражение команды в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (88:111), который состоялся сегодня, 23 марта.

«У них был отличный план на игру, они попадали… Но я буду стоять на том, что я сказал: мы по-прежнему лучшая команда. Вы не можем побеждать всех… Всё будет нормально», — сказал Батлер в интервью группе журналистов.

В настоящий момент, после 70 матчей, «Майами» занимает седьмое место в зачёте Восточной конференции НБА. Лидером является «Бостон Селтикс».

В минувшем сезоне «Хит» вышли в плей-офф, где стали победителями Конференции, однако в Финале НБА уступили «Денвер Наггетс» со счётом 1-4 в серии.