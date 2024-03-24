Аренас рассказал, смог ли бы Айверсон быть одним из лучших в современной НБА

Экс-баскетболист Гилберт Аренас высказался по поводу споров вокруг того, смог ли бы MVP НБА 2001 года Аллен Айверсон входить в список лучших игроков современного чемпионата.

«В конце концов, какой смысл спорить о том, что нельзя проверить или доказать? Все эти дебаты не имеют ничего общего с реальными фактами, верно? Фактов нет, потому что мы не можем их доказать.

Мы спорим просто для того, чтобы поспорить. Великие игроки находят способ быть великими, независимо от эпохи, они приспосабливаются. Особенно если вы один из тех одарённых игроков, каким был Аллен Айверсон», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Напомним, Айверсон является членом Зала славы баскетбола, десятикратным участником Матчей всех звёзд НБА, четырёхкратным самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА (1999, 2001, 2002, 2005). Всего за свою продолжительную карьеру в НБА он набрал 24 368 очков.