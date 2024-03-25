Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Керр: мы не можем рассчитывать на то, что всё время будем использовать Карри

Керр: мы не можем рассчитывать на то, что всё время будем использовать Карри
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу влияния разыгрывающего Стефена Карри на игру команды.

«Мы не можем рассчитывать на то, что будем всё время использовать Стефа. Мы взвалили на его плечи бремя этой франшизы в течение 15 лет… Если вы хотите сказать, что он играет 30 минут вместо 32 и это разница между победой и поражением, то я с этим совершенно не согласен», — приводит слова Керра NBA Central.

Напомним, сегодня «озёрники» на выезде уступили «Миннесоте Тимбервулвз» (110:114). Сейчас «Уорриорз» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 побед при 34 поражениях. Команда рискует не попасть по итогам регулярного чемпионата даже в плей-ин.

Материалы по теме
«Мне на них наплевать». Грин ответил на вопрос о восьмиматчевой победной серии «Хьюстона»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android