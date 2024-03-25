Керр: мы не можем рассчитывать на то, что всё время будем использовать Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу влияния разыгрывающего Стефена Карри на игру команды.

«Мы не можем рассчитывать на то, что будем всё время использовать Стефа. Мы взвалили на его плечи бремя этой франшизы в течение 15 лет… Если вы хотите сказать, что он играет 30 минут вместо 32 и это разница между победой и поражением, то я с этим совершенно не согласен», — приводит слова Керра NBA Central.

Напомним, сегодня «озёрники» на выезде уступили «Миннесоте Тимбервулвз» (110:114). Сейчас «Уорриорз» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 побед при 34 поражениях. Команда рискует не попасть по итогам регулярного чемпионата даже в плей-ин.