Экс-игрок НБА рассказал о расовой предвзятости во время драфта в 1988 году

Экс-баскетболист НБА Рекс Чапман рассказал о расовой предвзятости в процессе драфта НБА, вспоминая о встречах с представителями команды и её владельцами в 1988 году.

«Когда со мной вели переговоры на драфте, я слышал в основном: «Ну, Рекс, большинство владельцев абонементов — белые, и спонсоры — белые, и болельщики — белые, так что люди хотят прийти посмотреть на игру людей, похожих на них». Они издеваются?

Угадайте, кто меня взял? «Шарлотт Хорнетс», совершенно новая команда в Библейском поясе. Когда я приехал в Шарлотт, впервые встретился с владельцем, а потом он отвёл меня в подвал своего дома, налил мне выпить и сказал: «Эй, Рекс, у тебя есть чёрная девушка?»

Мне было 19 или 20, и я просто устал это слышать, а он сразу же ответил: «Нет, нет, нет, нет, мне всё равно», — приводит слова Рекса Fadeaway World.