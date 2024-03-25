Аренас считает, что Энтони Эдвардс опережает Майкла Джордана в споре за звание GOAT

Экс-баскетболист Гилберт Аренас высказал мнение о том, что игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс опережает Майкла Джордана в споре за звание величайшего игрока в истории, аргументируя это тем, что шестикратный чемпион НБА начал карьеру только в 22 года.

«Если он выиграет шесть чемпионатов, то в этих дебатах ваша точка зрения всегда будет против него. В то же время технически он фактически стоит на одной ступеньке с Майклом Джорданом в споре за звание GOAT в том же возрасте, потому что Майклу Джордану было 22 года перед его первой игрой в НБА», — сказал Аренас в своём подкасте.

В последнее время Эдвардс набирает в среднем 26,7 очка за игру, делает 5,4 подбора и 5,1 передачи при 58,1% точных бросков.