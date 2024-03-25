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Матч между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится с присутствием зрителей

Матч между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится с присутствием зрителей
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом состоится с присутствием зрителей, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Министерство спорта Краснодарского края согласовало проведение матча в соответствии с расписанием, дата и время останутся прежними — 26 марта в 20:00.

Встреча начнётся с минуты молчания в память жертв событий в Подмосковье, а также будет сокращена развлекательная программа.

На территории спорткомплекса будут предприняты повышенные меры безопасности. В связи с этим просим вас приходить в «Баскет-Холл» заранее, двери будут открыты для зрителей с 18:30», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что игра между «Самарой» и «Пари Нижний Новгород» пройдёт без зрителей.

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