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«Мы хотим выиграть каждый матч». Энтони Дэвис — о предстоящей гостевой серии

«Мы хотим выиграть каждый матч». Энтони Дэвис — о предстоящей гостевой серии
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что он и его команда хотят выиграть каждую из шести встреч на выезде, которые им предстоит провести в ближайшее время.

«Хотим выиграть все шесть. Мы хотим побеждать в каждой игре. Думаю, в этой серии мы можем одолеть любого из них. Да, будет тяжело, но мы можем побеждать в каждой игре. Мы должны подойти к этому именно таким образом», — приводит слова Дэвиса Hoops Hype.

С 27 марта по 4 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт шесть выездных матчей против следующих команд: «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз», «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции.

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