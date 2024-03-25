«Мы хотим выиграть каждый матч». Энтони Дэвис — о предстоящей гостевой серии

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что он и его команда хотят выиграть каждую из шести встреч на выезде, которые им предстоит провести в ближайшее время.

«Хотим выиграть все шесть. Мы хотим побеждать в каждой игре. Думаю, в этой серии мы можем одолеть любого из них. Да, будет тяжело, но мы можем побеждать в каждой игре. Мы должны подойти к этому именно таким образом», — приводит слова Дэвиса Hoops Hype.

С 27 марта по 4 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт шесть выездных матчей против следующих команд: «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз», «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции.