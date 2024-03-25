«Штудирую команды, конкретных игроков». Новичок «Локо» Миллер — о соперниках

Новичок краснодарского «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер рассказал, как готовится к первым матчам в составе своей новой команды.

«Чемпионат Единой лиги ВТБ я стал изучать сразу, как стало понятно, что продолжу карьеру в «Локо» — штудирую команды, конкретных игроков. Многие из них мне знакомы, могу точно сказать, что здесь собраны очень сильные игроки.

У меня достаточный опыт игры в европейском баскетболе, я знаю, чего ожидать, и это точно станет хорошим подспорьем. Играть против сильных защитников — это серьёзный вызов, но я к нему готов, мне это нравится», — приводит слова американского разыгрывающего пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Миллер перешёл в «Локомотив-Кубань» из австралийского «Кэрнс Тайпанс». Патрик является обладателем Кубка ФИБА-Европа в составе израильского «Ирони» Нес-Циона. Ещё ранее Миллер выступал в G-лиге НБА, Германии, Франции, Турции, Сербии и Литве.