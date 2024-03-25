Шакил О’Нил рассказал о своей самой большой ошибке в начале карьеры

Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне спортивный эксперт и аналитик Шакил О'Нил рассказал о своей самой большой ошибке в начале его карьеры.

В сезоне 1994–1995 Шакил О'Нил и «Орландо Мэджик» победили «Бостон Селтикс» в первом раунде плей-офф и вышли на «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, считаясь аутсайдерами противостояния. Однако команда из Флориды преподнесла сенсацию, выиграв серию со счётом 4-2.

Шак очень гордится тем, что тогда стал последним, кто победил «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в постсезоне. Но после победы в полуфинале конференции он устроил кутёж, и это, по его словам, стало одной из причин того, что они не завоевали тогда титул.

«Я нарушил режим. Мы победили Майкла Джордана… Кто потом побеждал Майкла Джордана в плей-офф? Никто. Вам лучше погуглить меня. Итак, мы их победили, и я праздную как дурак. У меня есть дом площадью 60 000 квадратных футов, я привожу туда народ, потому что считаю, что титул уже в кармане. Но баскетбольные боги наказали меня.

Это был урок на будущее. Прежде чем добиться успеха, сначала нужно набить шишки. Я понял, что, если я когда-нибудь доберусь до финала, я буду сражаться так сильно, что никто больше никогда меня не победит», — сказал Шак.

В финале 1995 года «Хьюстон Рокетс» разгромил 22-летнего Шакила О’Нила и «Мэджик» со счётом 4-0.