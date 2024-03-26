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«Атланта» преодолела отставание в 30 очков и одержала победу в матче с «Бостоном»

«Атланта» преодолела отставание в 30 очков и одержала победу в матче с «Бостоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 120:118.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Богданович - 22, Мюррей - 19, Крейчи - 16, Капела - 14, Фернанду - 13, Мэтьюз - 6, Мэттьюз - 6, Форрест, Уиндлер
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 24, Порзингис - 17, Притчард - 15, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Корнет - 4, Спрингер - 2, Бриссетт, Дэвисон

Отметим, что по ходу матча «Атланта» смогла преодолеть отставание в 30 очков от «Бостона».

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Деандре Хантер, который записал на свой счёт 24 очка, семь подборов и три передачи. Отметим также выступление защитника Богдана Богдановича. Он набрал 22 очка, сделал четыре подбора и три передачи.

Самым результативным в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, который набрал 37 очков, сделал восемь подборов и пять передач. В следующей игре «Бостон» встретится с «Нью-Орлеаном», а «Атланта» проведёт матч с «Портлендом».

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