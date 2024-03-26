«Атланта» преодолела отставание в 30 очков и одержала победу в матче с «Бостоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 120:118.

Отметим, что по ходу матча «Атланта» смогла преодолеть отставание в 30 очков от «Бостона».

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Деандре Хантер, который записал на свой счёт 24 очка, семь подборов и три передачи. Отметим также выступление защитника Богдана Богдановича. Он набрал 22 очка, сделал четыре подбора и три передачи.

Самым результативным в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, который набрал 37 очков, сделал восемь подборов и пять передач. В следующей игре «Бостон» встретится с «Нью-Орлеаном», а «Атланта» проведёт матч с «Портлендом».