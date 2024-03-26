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Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов подряд после слияния лиг

Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов подряд после слияния лиг
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 83:68 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Мюррэй - 23, Митчелл - 18, Монк - 11, Сабонис - 11, Лень - 7, Барнс - 6, Эллис - 5, Дуарте - 4, Макги, Эдвардс, Слоусон, Джонс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Харрис - 12, Каунсил - 10, Уилсон - 10, Пэйн - 8, Рид - 8, Хилд - 7, Бамба - 5, Мартин - 4, Лоури - 3, Батюм

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис во время матча смог оформить очередной дабл-дабл в нынешнем сезоне, который стал для него 54-м подряд. Примечательно, что это новый рекорд лиги после слияния Американской и Национальной баскетбольных ассоциаций в 1976 году.

Отметим, что ранее достижение принадлежало тяжёлому форварду Кевину Лаву, который, будучи игроком «Миннесоты Тимбервулвз», в сезоне-2010/2011 оформил 53 дабл-дабла подряд. Третий лучший показатель принадлежит Мозесу Мэлоуну — 51 дабл-дабл кряду в сезоне-1978/1979.

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