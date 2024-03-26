Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов подряд после слияния лиг

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 83:68 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис во время матча смог оформить очередной дабл-дабл в нынешнем сезоне, который стал для него 54-м подряд. Примечательно, что это новый рекорд лиги после слияния Американской и Национальной баскетбольных ассоциаций в 1976 году.

Отметим, что ранее достижение принадлежало тяжёлому форварду Кевину Лаву, который, будучи игроком «Миннесоты Тимбервулвз», в сезоне-2010/2011 оформил 53 дабл-дабла подряд. Третий лучший показатель принадлежит Мозесу Мэлоуну — 51 дабл-дабл кряду в сезоне-1978/1979.