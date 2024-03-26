Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Букмекерские конторы в США зафиксировали подозрительные ставки на Джонтея Портера

Букмекерские конторы в США зафиксировали подозрительные ставки на Джонтея Портера
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что сразу несколько букмекерских контор США зафиксировали подозрительные ставки на индивидуальные показатели игрока «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера.

Ранее сообщалось, что Джонтей находится под следствием НБА «из-за многочисленных нарушений со ставками» за последние несколько месяцев. Речь идёт о ставках на Портера в играх от 27 января и 21 марта — с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз».

«По крайней мере, ещё один американский спортивный клуб обнаружил необычный интерес к ставкам на Портера в играх, о которых идёт речь. Источник в индустрии спортивных книг сообщил ESPN, что несколько букмекерских счетов пытались поставить большие суммы, до $ 10K и $ 20K, на индивидуальный показатель Портера в январской игре против «Клипперс».

Лимиты ставок на игроков НБА варьируются в зависимости от букмекерской конторы и клиента, но обычно составляют от $ 1 000 до $ 2 000.

Люди пытались сделать всё возможное, чтобы поставить на Джонтея Портера против «Клипперс». И вот несколько дней назад то же самое. У нас была куча людей, которые пытались сделать ставку на тотал Портера», — приводит слова источника Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Материалы по теме
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге
Брат чемпиона НБА стал объектом расследования со стороны лиги. Всё дело в беттинге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android