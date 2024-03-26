Букмекерские конторы в США зафиксировали подозрительные ставки на Джонтея Портера

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что сразу несколько букмекерских контор США зафиксировали подозрительные ставки на индивидуальные показатели игрока «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера.

Ранее сообщалось, что Джонтей находится под следствием НБА «из-за многочисленных нарушений со ставками» за последние несколько месяцев. Речь идёт о ставках на Портера в играх от 27 января и 21 марта — с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз».

«По крайней мере, ещё один американский спортивный клуб обнаружил необычный интерес к ставкам на Портера в играх, о которых идёт речь. Источник в индустрии спортивных книг сообщил ESPN, что несколько букмекерских счетов пытались поставить большие суммы, до $ 10K и $ 20K, на индивидуальный показатель Портера в январской игре против «Клипперс».

Лимиты ставок на игроков НБА варьируются в зависимости от букмекерской конторы и клиента, но обычно составляют от $ 1 000 до $ 2 000.

Люди пытались сделать всё возможное, чтобы поставить на Джонтея Портера против «Клипперс». И вот несколько дней назад то же самое. У нас была куча людей, которые пытались сделать ставку на тотал Портера», — приводит слова источника Эдриан Войнаровски в социальных сетях.