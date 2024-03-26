Сабонис повторил достижение Уэстбрука, Робертсона, Чемберлена и Йокича по трипл-даблам

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис стал пятым игроком в истории, оформившим 25 трипл-даблов за сезон в НБА.

Другие игроки НБА с 25+ трипл-даблами за сезон:

Рассел Уэстбрук (4 раза)

Оскар Робертсон (3 раза)

Уилт Чемберлен (1967-68)

Никола Йокич (2022-23)

Ранее литовский баскетболист во время матча с «Филадельфией Сиксерс» смог оформить очередной дабл-дабл в нынешнем сезоне, который стал для него 54-м подряд. Примечательно, что это новый рекорд лиги после слияния Американской и Национальной баскетбольных ассоциаций в 1976 году.

Ранее также сообщалось, что Домантас стал первым игроком более чем за 50 лет, кому удалось оформить 64 дабл-дабла и 24 трипл-дабла за один сезон в НБА.