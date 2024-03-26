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Гилберт Аренас спрогнозировал выступление «Лейкерс» в предстоящем плей-офф НБА

Гилберт Аренас спрогнозировал выступление «Лейкерс» в предстоящем плей-офф НБА
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Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» выйдет в финал Западной конференции в сезоне-2023/2024.

«Я всё время говорю: финал Западной конференции — «Лейкерс» против «Денвера». Сколько раз я должен повторять одно и то же? Мы будем в восьмёрке. Мы разгромим «Оклахому». А потом побьём «Клипперс», если они пройдут. Мы победим их, а потом, возможно, возьмём верх над «Денвером», — сказал Аренас в эфире своего подкаста.

С 27 марта по 4 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт шесть выездных матчей со следующими командами: «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз», «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс». «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции.

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