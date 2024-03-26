Пол Пирс назвал команду НБА, которой впечатлён больше всего

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, что его впечатляет игра «Лос-Анджелес Лейкерс» в последних матчах.

«В последнее время я впечатлён «Лейкерс». Они выиграли три матча подряд. Когда я смотрю на их предстоящее расписание, они проводят шесть игр на выезде, и они могут их выиграть. Считаю, что они должны выиграть четыре из следующих шести на выезде», — сказал Пол Пирс Джонсону и Бэйлессу.

С 27 марта по 4 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт шесть выездных матчей со следующими командами: «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз», «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс». «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции.