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Джарред Огунгбени-Джексон покинул «Минск»

Джарред Огунгбени-Джексон покинул «Минск»
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Баскетбольный клуб «Минск» прекратил сотрудничество с канадско-ямайским баскетболистом Джарредом Огунгбени-Джексоном.

«В текущем сезоне Джарред являлся одним из самых результативных игроков Единой лиги ВТБ. В составе нашей команды принял участие в 33 матчах сезона со средней статистикой в 18,9 очка, 3,5 подбора, 4,3 передачи за 32.08 минуты на паркете.

Также разыгрывающий «Минска» вошёл в историю Лиги как седьмой игрок, набравший более 600 очков в рамках одного сезона (625).

Мы благодарим Джарреда за сотрудничество и желаем не останавливаться на достигнутом!» — говорится в пресс-релизе команды. Напомним, что баскетбольный клуб «Минск» на протяжении года не может одержать победу в Единой лиге ВТБ.

Интересный факт:
«Минск» год не может победить в Единой лиге
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