«Минск» год не может победить в Единой лиге

Баскетбольный клуб «Минск» на протяжении года не может одержать победу в Единой лиге ВТБ. Последняя победа белорусской команды произошла 26 марта 2023 года. Тогда «Минск» оказался сильнее «Астаны» — 84:69.

В нынешнем сезоне клуб из столицы Беларуси принял участие в 34 матчах, в которых потерпел 34 поражения. На данный момент команда замыкает турнирную таблицу группы Б. 24 марта «Минск» на своей площадке потерпел поражение в матче с московской «Руной».

Ранее «Уралмаш» и «Самара» застолбили за собой место в плей-ин турнира Единой лиги ВТБ. Екатеринбургский «Уралмаш» 25 марта победил в домашнем матче саратовский «Автодор» со счётом 82:66. БК «Самара» дома уступил клубу «Пари Нижний Новгород» со счётом 70:80.