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Чемпион НБА Мэрион объяснил, почему как защитник он был лучше Дрэймонда Грина

Чемпион НБА Мэрион объяснил, почему как защитник он был лучше Дрэймонда Грина
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Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шон Мэрион объяснил, почему он является более сильным защитником, нежели звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

«Мне нравятся его упорство, энергия и сердце, но я всё равно считаю, что я был гораздо лучшим защитником, чем он. Я говорю так потому, что когда мне приходилось защищать разыгрывающих или когда я действительно защищал кого-то персонально, то я делал это на протяжении всей игры.

Большинство парней этого не делают, так что тем, кто атакует, становится легче, но я могу играть персонально против кого-то в течение четверти. Я единственный человек в истории НБА, который так делает. Я единственный человек», — сказал Мэрион в эфире Club 520 Podcast.

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