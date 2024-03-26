Чемпион НБА Мэрион объяснил, почему как защитник он был лучше Дрэймонда Грина

Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шон Мэрион объяснил, почему он является более сильным защитником, нежели звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

«Мне нравятся его упорство, энергия и сердце, но я всё равно считаю, что я был гораздо лучшим защитником, чем он. Я говорю так потому, что когда мне приходилось защищать разыгрывающих или когда я действительно защищал кого-то персонально, то я делал это на протяжении всей игры.

Большинство парней этого не делают, так что тем, кто атакует, становится легче, но я могу играть персонально против кого-то в течение четверти. Я единственный человек в истории НБА, который так делает. Я единственный человек», — сказал Мэрион в эфире Club 520 Podcast.