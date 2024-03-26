Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Чапман поделился воспоминаниями о совместном отдыхе с Майклом Джорданом

Экс-игрок НБА Чапман поделился воспоминаниями о совместном отдыхе с Майклом Джорданом
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-баскетболист НБА Рекс Чапман рассказал о том, как провёл лето вместе с Майклом Джорданом.

«Мы тусовались неделю или две. Просто играли в баскетбол, гольф, азартные игры. Тогда мы с Майклом были очень хорошими друзьями и остаёмся приятелями до сих пор. Его родители жили в Шарлотте (город в штате Северная Каролина — Прим. «‎Чемпионата»), поэтому они приходили на все наши игры. Я стал близок с его семьёй, когда жил там. Для меня это была первая поездка в Северную Каролину и Майкл тогда помогал мне перед моим первым годом в НБА в тренировках и отработке техник. Мы целыми днями играли в гольф, в карты, во всё подряд. Я понятия не имел, сколько денег мы тратим впустую, к тому же у меня на самом деле тогда было не так уж много денег. Когда я собирался уезжать, то узнал, что должен кому десять тысяч долларов, а у меня было всего немного наличных в банке. Поэтому мне пришлось взять чековую книжку и выписать чек на десять тысяч. Потом мне пришлось звонить другу и просить его перевести мне немного денег, чтобы покрыть карточный долг», — приводит слова Чапмана портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Экс-игрок НБА рассказал о расовой предвзятости во время драфта в 1988 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android