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Кендрик Перкинс резко высказался в адрес «Лейкерс»

Кендрик Перкинс резко высказался в адрес «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс резко раскритиковал команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Хорошо известна поговорка, что дерьмо можно учуять ещё до того, как ты его увидишь. И мы чувствовали этот запах у «‎Лейкерс» на протяжении всего сезона. Прежде всего, им нужно пробиться в плей-офф. Хотя это маловероятно сам Леброн Джеймс не ожидает многого от команды. Он знает, что они хуже, как профессионалы. Он знает, что они не окажут большого влияния на исход сезона», — приводит слова Перкинса портал Fadeaway World.

Напомним, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной Конференции НБА.

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