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Экс-игрок НБА Маггетти рассказал о том, как Коби Брайант избавлялся от страха

Экс-игрок НБА Маггетти рассказал о том, как Коби Брайант избавлялся от страха
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Экс-форвард «Детройт Пистонс» и бывший игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Кори Маггетти рассказал, что легендарный игрок НБА Коби Брайант предлагал ему поплавать вместе с белыми акулами.

Тогда генеральный менеджер «Лейкерс» Роберт Пелинка позвонил Маггетти и пригласил его поплавать с акулами, сказав, что Коби также собирается сделать это.

«Это была позиция Коби, и его девиз звучал так: «‎Причина, по которой я плаваю с большими белыми акулами, в том, что я не хочу испытывать страха. И когда я выхожу на площадку и играю то, что бы я ни делал, я не хочу испытывать никакого страха. И чтобы у меня исчез страх, я собираюсь поплавать с большими белыми акулами», — приводит слова Кори портал The Sports Rush.

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