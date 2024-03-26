Центровой «Пармы» Соломон назвал команды, которые могут стать чемпионами НБА в этом сезоне

Баскетболист «Пармы» Ричард Соломон поделился мнением о том, какие команды могут претендовать на чемпионство в НБА в нынешнем сезоне.

«Клипперс» могут это сделать. Тяжело на самом деле сказать… Есть такие команды как «Бостон», как «Денвер». Их нельзя упускать из вида. Есть ещё «Бакс», да и те же «Лейкерс». «Голден Стэйт» еще, много команд. Сейчас на паркете много парней, которые могут делать всё на паркете. Такие, как Йокич, как Вембаньяма, как Яннис, как Лука. Их нельзя отнести к традиционным амплуа игроков. Они просто доминируют», — сказал Соломон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Плей-офф в Национальной Баскетбольной Ассоциации стартует 20 апреля. Действующим чемпионом является «Денвер Наггетс».

Читайте интервью баскетболиста «Пармы» Ричарда Соломона на «Чемпионате» 27 марта в 08:00 по московскому времени.