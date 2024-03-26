Тренер «Сакраменто» Браун назвал игрока, который должен претендовать на звание MVP

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун считает, что Домантас Сабонис должен участвовать в обсуждаться в качестве кандидата на статус MVP.

«Домантас, что за работа! Какой у него феноменальный год. Очевидно, он должен был участвовствовать в матче «‎Всех звёзд» и о нём следует говорить на каждом турнире НБА. Его имя должно быть в разговорах о звании MVP из-за его результативности. Это трудно выразить словами, главным образом потому, что он проводит игры так легко, но его трудовая этика и целеустремлённость не имеют себе равных. Он выкладывается в каждом движении. Он просто продолжает делать, делать и делать то, что должен», — приводит слова Брауана портал Yardbarker.

Сабонис набирает в среднем 19.8 очков, 13.7 подборов, 8.3 передачи и забрасывает 60.8% двухочковых, 40.8% трёхочковых. Сабонис стал пятым игроком в истории НБА, который сделал 25 и более трипл-даблов за сезон, присоединившись к Оскару Робертсону, Уилту Чемберлену, Расселу Уэстбруку и Николе Йокичу.