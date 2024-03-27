28 очков Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Майами»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 113:92.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Клэй Томпсон, который записал на свой счёт 28 очков, пять подборов и две передачи. Отметим также выступление разыгрывающего Стефена Карри. Он набрал 17 очков, сделал два подбора и шесть передач.

Самым результативным в составе «Майами» стал центровой Эдрис Адебайо, который набрал 24 очка, сделал девять подборов и пять передач. В следующей игре «Майами» встретится с «Портлендом», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Орландо Мэджик».