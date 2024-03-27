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28 очков Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Майами»

28 очков Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Майами»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 113:92.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Адебайо - 24, Розир - 15, Хайсмит - 15, Жакез-мл. - 12, Йович - 11, Мартин - 10, Уильямс - 3, Миллз - 2, Райт, Кэйн, Суидер, Робинсон, Брайант
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Куминга - 18, Уиггинс - 17, Карри - 17, Муди - 9, Луни - 7, Подзиемски - 6, Сантос - 5, Грин - 4, Пэйтон II - 2, Пол, Робинсон, Шарич, Киньонес

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Клэй Томпсон, который записал на свой счёт 28 очков, пять подборов и две передачи. Отметим также выступление разыгрывающего Стефена Карри. Он набрал 17 очков, сделал два подбора и шесть передач.

Самым результативным в составе «Майами» стал центровой Эдрис Адебайо, который набрал 24 очка, сделал девять подборов и пять передач. В следующей игре «Майами» встретится с «Портлендом», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Орландо Мэджик».

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