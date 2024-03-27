Центровой «Пармы» Соломон назвал тренера из НБА, который оказал на него влияние

Центровой «Пармы» Ричард Соломон высоко оценил главного тренера «Оклахомы» Марка Дэйгнолта, под руководством которого играл в Джи-Лиге НБА.

«Какой тренер оказал самое большое влияние на моё развитие? Что касается моего самого первого тренера, то я даже не помню, как его зовут. Я бы отметил Марка Дэйно. Когда я играл под его руководством в G-Лиге, он мне помог стать настоящим мужчиной, помог с тем, как вести свою жизнь и относиться к работе, как справляться с трудностями. Сейчас он главный тренер «Оклахомы», с ума сойти!

Он был первым тренером в моей жизни, с которым я вёл длительные разговоры о вещах, помимо баскетбола. Он стал первым, которого я по-настоящему понял. От него я черпал много хорошего. Я могу ему позвонить в любое время, спросить совета, поговорить с ним, узнать как у него дела. Это здорово», — сказал Соломон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.